Séjours trappeurs : activités nature pour enfants Route de la Loire Belleville-sur-Loire, 22 avril 2024 09:30, Belleville-sur-Loire.

Belleville-sur-Loire,Cher

Séjour trappeurs : activités Nature pour enfants à partir de 5 ans. Viens faire de la Loire ton terrain de jeu favori!.

2024-04-22 fin : 2024-04-26 17:00:00. 80 EUR.

Route de la Loire

Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire



Trappers’ Stay: Nature activities for children from 5 years old. Come and make the Loire your favorite playground!

Estancia de los tramperos: actividades en la naturaleza para niños a partir de 5 años. ¡Venga y haga del Loira su patio de recreo favorito!

Trapper-Aufenthalt: Naturaktivitäten für Kinder ab 5 Jahren. Mach die Loire zu deinem Lieblingsspielplatz!

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de tourisme du Grand Sancerrois