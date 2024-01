Rouffach en Fête Rouffach, samedi 3 août 2024.

Rouffach en Fête Rouffach Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-03

fin : 2024-08-04

Aujourd’hui, c’est jour de fête à Rouffach ! Venez vous régaler avec nos bons produits du terroirs, danser au son du l’orchestre et vous amusez en famille grâce aux nombreuses animations et activités proposées ! La convivialité alsacienne ne peut que vous plaire !

0 EUR.

place de la République

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est elfin_pass_rouffach@yahoo.fr



