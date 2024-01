Festival Musicalta Rouffach, lundi 22 juillet 2024.

Début : 2024-07-22

fin : 2024-08-09

Plus besoin d’aller dans les grandes villes pour trouver de la bonne musique, ici, c’est la musique qui vient à nous ! A travers ce festival, venez écouter des artistes aux réputations internationales qui vous feront vibrer à travers leur univers !

Nous avons fait, il y a 27 ans, ce pari fou de faire vivre un festival de musique ambitieux en dehors des grands

centres urbains. Des dizaines de milliers de festivaliers ont été accueillis depuis 1996 et des milliers d’étudiants ont également

foulé les bancs de l’Académie Musicalta. La transmission est un des axes essentiels de Musicalta et pour nous en convaincre, nombre de nos étudiants comptent parmi les interprètes majeurs de la scène musicale d’aujourd’hui. Ainsi, nous sommes particulièrement fiers de retrouver sur scène pour cette 27ème saison, quelques-uns de nos anciens étudiants dont Guillaume Bellom – pianiste, Alban Lebrun – membre du Quatuor Yako, ainsi que Pierre-Emmanuel Faye – pianiste et bien sûr Florent Mayet – chef.

La musique de chambre est à l’honneur cette année.

Le quatuor à cordes est largement représenté. C’est le renommé Quatuor Sine Nomine qui ouvre la saison avec un programme qui, de Haydn à Bartók, nous promet un “équilibre subtil entre expressivité et profondeur” (Classica 2019) dont ils ont le secret depuis 1985, année de leur premier succès au concours d’Evian. Le jeune et brillant Quatuor Yako prendra le relais pour nous proposer de nombreux parcours musicaux tout au long du Festival. Du Seigneur des Anneaux, avec l’orchestre et le choeur de l’Académie du Festival, au programme américain final, ils feront une étape de choix autour du Concert de Chausson et du Quatuor avec piano de Mozart avec Guillaume Bellom et Francis Duroy. Le piano est donc également à la fête cette saison, non seulement en musique de chambre mais également en récital. Jonas Vitaud en juillet puis Jeung Beum Sohn en août nous régaleront dans deux programmes tout aussi différents qu’uniques.

Après plusieurs tentatives annulées par la crise sanitaire, Aïman Mussakhajayeva nous rejoindra depuis le Kazakhstan pour faire enfin résonner son violon dans un programme très virtuose. Tout comme nos amis coréens venus de Séoul qui nous offriront une soirée de musique de chambre dont le programme et le nom des artistes nous seront dévoilés au dernier moment. Une belle place est également faite à la voix : nous avons le plaisir d’accueillir Vincent le Texier qui interprétera deux cycles de lieder avec des instrumentistes talentueux. Un concert qui réunira Ancuza Aprodu, Maïté Louis, Felicia Terpitz, Vincent Hepp et Cristina Bellu autour de Mahler et Wolf.

Après le Seigneur des Anneaux avec le Quatuor Yako le 28 juillet, le choeur et l’orchestre se produiront le lendemain dans MisaTango de Palmeri. Fresque unique qu’ils interpréteront avec Pierre-Emmanuel Faye au piano et Andrzej Rytwinski à l’accordéon. La saison se terminera avec le choeur et l’orchestre de l’Académie autour d’un programme non moins ambitieux dirigé par le chef Luping Dong, dont le concerto de Mozart avec les étudiants flûtistes-solistes, Britten et le Stabat Mater de Rheinberger.

place de la République

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est festival@musicalta.com



