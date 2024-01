Fête de la sorcière Rouffach, samedi 20 juillet 2024.

Début : 2024-07-20 14:00:00

fin : 2024-07-20 23:59:00

La magie d’une fête en famille ! Un fabuleux mélange entre l’univers médiéval et un monde fantastique ! Les enfants sont à l’honneur avec des animations et spectacles gratuits rien que pour eux ! Les plus grands ne sont pas en reste grâce à des spectacles de qualité et le sentier de l’étrange pour frissonner.

La fête de la sorcière, une fête en famille pleine de surprises ! Petits et grands, entrainés par un cortège pour l’ouverture de la fête, découvrirons de nombreuses animations de rue festives, médiévales, théâtrales et musicales. Le marché de la sorcière prendra place dans le centre historique de la ville, avec de nombreux artisans qui présenteront leur savoir faire. Un grand spectacle de feu clôturera la soirée. Le détail des spectacles et le programme sont disponibles sur le site Internet de la fête.

Nos amis les chiens sont admis dans l’enceinte de la fête excepté au Sentier de l’étrange où un gardiennage est proposé le temps de votre expérience. Prévoyez de l’eau car en juillet il fait chaud !

Place de la République

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est contact@fete-sorciere.com



