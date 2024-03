Rouen vue par Monet, Pissaro et Cie Rouen, samedi 8 juin 2024.

Rouen vue par Monet, Pissaro et Cie Rouen Seine-Maritime

Arpentez les rues qui ont marqué les maîtres de l’impressionnisme et contemplez les œuvres au Musée des Beaux-Arts.

Points clés

Visite dedans/dehors

Musée des Beaux-Arts

Les grands peintres impressionnistes

Terre d’inspiration et d’expérimentation, Rouen a attiré de nombreux artistes à la recherche de motifs nouveaux. Monet a transformé la Cathédrale en icône artistique, Pissarro a été fasciné par l’industrie galopante, tandis que Gauguin se tourne vers la nature et sa famille.

Accompagné d’un guide, marchez dans leurs pas et découvrez Rouen à travers leurs toiles avant d’admirer les chefs-d ’œuvres impressionnistes du musée des Beaux-Arts, plus grande collection après Paris.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 15:00:00

fin : 2024-06-08 17:00:00

25 Place de la Cathédrale

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie accueil@rouentourisme.com

L’événement Rouen vue par Monet, Pissaro et Cie Rouen a été mis à jour le 2024-02-29 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES