Rouen Tattoo Festival Parc des Expositions de Rouen Le Grand-Quevilly, vendredi 26 avril 2024.

Rouen Tattoo Festival Parc des Expositions de Rouen Le Grand-Quevilly Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-04-26

fin : 2024-04-28

En 2024, l’univers du tatouage sera célébré avec plus de 500 artistes renommés venant des quatre coins de la planète, ainsi que 50 exposants !

Le concept est simple: le public a l’occasion de rencontrer des tatoueurs très prisés venus de tous horizons pour se faire dessiner le tatouage de leurs rêves lors de la convention.

Les tatoueurs, de leur côté, ont l’opportunité de rencontrer d’autres professionnels, de partager leurs expériences et d’entrer en contact avec le grand public, qu’il soit déjà tatoué, novice, curieux ou passionné. Le Rouen Tattoo Festival 2024 offre une occasion unique d’assister à des spectacles, des performances artistiques, des shows, des expositions, et bien d’autres activités passionnantes !

Parc des Expositions de Rouen 46 avenue des canadiens

Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie rouentattoofestival@gmail.com



