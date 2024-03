Rouen magique Rouen, mardi 9 juillet 2024.

Rouen magique Rouen Seine-Maritime

En famille, venez jongler entre l’Histoire de Rouen et les tours de magie !

Points clés

Tours de magie

Histoire de Rouen

Insolite

En famille

Votre guide est magicien. Vous plongerez avec lui dans l’histoire de sa famille et revivrez l’histoire de Rouen à travers les yeux de ses ancêtres. Magiciens, jongleurs et bateleurs vous emmèneront arpenter le passé de la ville, de la construction de ses châteaux aux fêtes médiévales, et à la vie de cour, le tout agrémenté de tours de magie instructifs et participatifs.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-09 15:00:00

fin : 2024-07-09 16:30:00

Rue Louis Ricard

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie accueil@rouentourisme.com

