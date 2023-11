Mc Solaar – Tournée Le 106 Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Mc Solaar – Tournée Le 106, 5 avril 2024, ROUEN. Mc Solaar – Tournée Le 106. Un spectacle à la date du 2024-04-05 à 20:00 (2024-01-31 au ). Tarif : 31.0 à 31.0 euros. EUTERPE PROMOTION (L3-20-502) présente en accord avec PLAY TWO LIVE ce concert Réservations PMR : 05.34.31.10.00 MC Solaar Votre billet est ici Le 106 ROUEN Allée François Mitterrand Seine-Maritime 31.0

EUR31.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Le 106 Adresse Allée François Mitterrand Ville ROUEN Departement Seine-Maritime Lieu Ville Le 106 latitude longitude 49.440264754212606;1.0750228154137846

Le 106 ROUEN Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/