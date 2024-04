Rose, petite fée des fleurs de Karla Nor Holmbäck Ouroux-en-Morvan, mercredi 17 avril 2024.

Ciné-lecture du CLAP

A 15h, on découvre la séance en jouant

A 16h, projection du film

Durée 1h15, à partir de 4 ans, tarif unique 4€

Rose est une petite fée qui a toujours vécu seule dans son rosier. Un jour, Satin, un papillon à la recherche d’aventures, croise le chemin de Rose et elles deviennent immédiatement amies. Mais lorsque sa nouvelle amie est kidnappée par une méchante Troll de Pierre, Rose doit surmonter ses peurs et se lancer dans un dangereux voyage jusqu’aux Montagnes noires. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 15:00:00

fin : 2024-04-17 17:30:00

CLAP

Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr

