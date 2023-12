La Cycl’Roquefort Roquefort-sur-Soulzon, 1 décembre 2023, Roquefort-sur-Soulzon.

Roquefort-sur-Soulzon,Aveyron

Cela fait désormais trois ans que l’association Vélo d’Alcas fait rayonner le cyclisme dans le Sud-Aveyron à travers cette épreuve..

Roquefort-sur-Soulzon 12250 Aveyron Occitanie



For three years now, the association Vélo d’Alcas has been promoting cycling in the South Aveyron through this event.

Desde hace tres años, la asociación Vélo d’Alcas promueve el ciclismo en el sur del Aveyron a través de este evento.

Seit nunmehr drei Jahren bringt der Verein Vélo d’Alcas mit dieser Veranstaltung den Radsport in der Region Sud-Aveyron zum Strahlen.

