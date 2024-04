Ronde Rouge et Jour Jaune Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing, samedi 13 avril 2024.

Ronde Rouge et Jour Jaune Atelier de théâtre adressé aux enfants de 3 mois à 5 ans. Samedi 13 avril, 10h00, 10h40 Maison Folie Hospice d’Havré sur inscription, Tarifs : plein 5.50€ / réduit 3€ / -12 ans 2.5€

Avec Ronde Rouge et Jour Jaune, la Compagnie Correspondante présente aux plus petits deux poèmes chorégraphiques monochromes, mêlant danse, chant et musique. Monochromes certes, mais pas sans nuances.

AVec Ronde Rouge, les émotions et le dialogue du corps sont mis à l’honneur. Sur cène, la comédienne interagit avec des formes tout aussi écarlates. Elle court, attrape, grimpe, saute, s’étire et finalement se rétracte. Cubes et ballons de mousse deviennent ainsi de véritables incarnations matérielles des événements qui jalonnent la vie de chacun, des accomplissements et des troubles qui surviennent parfois, et qui nous procurent des sensations et des émotions.

Puis vient Jour Jaune. Jour Jaune raconte, par les mouvements et les sons, la trajectoire du soleil, du lever au coucher. Matérialisant son mouvement circulaire, le public est invité à prendre place tout autour de la scène. Sur scène, le décor évolue par l’action et les manipulations du soleil, personnifié par la comédienne.

Mis en scène par Marion BONNEAU, ce dyptique coloré saura éveiller la sensibilité des plus petits à l’art et au spectacle vivant.

Maison Folie Hospice d'Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing. Tour à tour devenue hospice, couvent et collège, la maison Folie hospice d'Havré est aujourd'hui un lieu d'échanges culturels. Expositions, spectacles, concerts, visites guidées, ateliers, la programmation met à l'honneur tant des artistes internationaux que locaux, privilégiant la diversité et l'accessibilité de son offre à tous les publics de la métropole lilloise.

