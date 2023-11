FOCUS Rond Point du Carré d’AS Agde, 23 mai 2024, Agde.

Agde,Hérault

Un one-man man show incisif et impertinent de l’humoriste Vérino (presque) quadra aux 150 millions de vues sur YouTube !.

2024-05-23 21:00:00 fin : 2024-05-23 22:30:00. EUR.

Rond Point du Carré d’AS

Agde 34300 Hérault Occitanie



An incisive, impertinent one-man show from (almost) forty-year-old comedian Vérino, who has racked up 150 million views on YouTube!

Un espectáculo unipersonal incisivo e impertinente del cómico (casi) cuarentón Vérino, ¡que cuenta con 150 millones de visitas en YouTube!

Eine scharfsinnige und freche One-Man-Show des (fast) quadratischen Komikers Vérino mit 150 Millionen Views auf YouTube!

Mise à jour le 2023-11-07 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE