Roller Party 80s Salle polyvalente de la commune de Tosse Tosse, samedi 20 avril 2024.

Roller Party 80s Salle polyvalente de la commune de Tosse Tosse Landes

ROLLER PARTY 80s le samedi 20 avril à Tosse ! Ouverte à tous la soirée propose de glisser pendant plus de 6 heures sur le son des années 80 ! Les participants petits et grands sont invités à se déguiser sur le thème paillettes, fluo et ROLLER ! le cocktail pour une soirée mémorable.

DJ aux platines, lumières colorées, déguisements, des jeux, des cadeaux, des stands vintage, une buvette et un foodtruck … les ingrédients d’une soirée en famille réussie à Tosse. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 16:00:00

fin : 2024-04-20 23:00:00

Salle polyvalente de la commune de Tosse 53, avenue du Général de Gaulle

Tosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine Roulettes40@gmail.com

