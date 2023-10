Pitt Ocha par les Ogres de Barback Rodez, 31 mai 2024, Rodez.

Rodez,Aveyron

Pitt Ocha par Les Ogres de Barback – Du 31 mai au 2 juin – Place St Jean à Luc-la-Primaube.

2024-05-31 fin : 2024-06-02 . EUR.

Rodez 12000 Aveyron Occitanie



Pitt Ocha by Les Ogres de Barback – May 31 to June 2 – Place St Jean, Luc-la-Primaube

Pitt Ocha de Les Ogres de Barback – Del 31 de mayo al 2 de junio – Place St Jean, Luc-la-Primaube

Pitt Ocha von Les Ogres de Barback – Vom 31. Mai bis 2. Juni – Place St Jean in Luc-la-Primaube

Mise à jour le 2023-10-24 par Le Club Rodez