Rock your soul: The Nurses / MATW / Daag Cherrydon La Penne-sur-Huveaune, samedi 13 avril 2024.

Rock your soul: The Nurses / MATW / Daag ♫♫♫ Samedi 13 avril, 20h30 Cherrydon 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T20:30:00+02:00 – 2024-04-13T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-13T20:30:00+02:00 – 2024-04-13T23:59:00+02:00

★ The Nurses est un groupe de rock Marseillais fondé en 2011 en école infirmière.

Il est composé de Robin (chant), Quentin (guitare), Bebel (batterie), laurent (basse) et Julien (guitare ,clavier).

Influencé par des groupes comme the Hives, RATM, ou encore les red hot chili peppers, ils distillent une musique aux accent funk et Déchainent sur scène une énergie débordante aux vertus thérapeutique.

Après un EP en 2011, puis un album éponyme en 2014 tous deux enregistré au Pul’s Production, Ils travaillent aujourd’hui sur un nouvel album aux accents plus rock dont la sortie devrait se faire courant 2023.

Définitivement déterminé à vous faire bouger, The Nurses ne vibre que dans l’attente de notre prochaine rencontre!!!

https://www.facebook.com/TheNurses

★ MATW (Me Against The World) est un groupe

de quatre musiciens qui délivre une puissante

fusion musicale, mêlant habilement les genres

Punk et Easycore.

De leur premier EP en 2013 qu’ils ont défendu

sur les scènes du Sud de la France, jusqu’à

la sortie remasterisée de leur album éponyme

en 2022, MATW a su imposer son univers

musical. Leurs mélodies empreintes de mélancolie abordent de nombreux sujets

personnels ou sérieux, sans pour autant

revendiquer une révolution profonde.

https://www.facebook.com/MeAgainstTW

★

[Latex Rock, Marseille]

Daag est un groupe de latex rock fondé durant l’été 2021.

Le groupe prend l’énergie et l’efficacité des refrains du rock 80’, l’insolence et la désinvolture du garage anglais.

Daag est un condensé de festivité et de sensualité fédérant tous les marginaux et les originaux ; contaminant le reste pour en devenir.

Daag est un cafard en pantalon moulant, leggings léopard et en latex, qui se multiplie afin qu’il ne reste que l’idée de débauche dans la soirée.

https://www.facebook.com/DAAG.GROUPE

Ouverture des portes à 19h00

P.a.f: 10 euros

Restauration + Bar sur place

Parking gratuit

réservation conseillée au 0660709150

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Cherrydon 7 chemin de saint lambert, 13821 La Penne-sur-Huveaune La Penne-sur-Huveaune 13821 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0660709150 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/TheNurses »}, {« link »: « https://www.facebook.com/MeAgainstTW »}, {« link »: « https://www.facebook.com/DAAG.GROUPE »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]