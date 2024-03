ROCK SYMPHONY VOICES ZENITH DE NANCY Maxeville, mercredi 6 novembre 2024.

L’orchestre ROCK SYMPHONY VOICES part dans une nouvelle tournéeen France et en Europe.Cette année, ROCK SYMPHONY VOICES présente un nouveauprogramme impressionnant, où un orchestre symphonique, un groupe derock, un chœur et des chanteurs virtuose seront réunis sur une scène afinde créer une énergie du rock incroyable.Plus de 80 artistes talentueux feront briller sur la scène la lumière deleur art, en déclenchant une gamme d’émotions qui ira d’une énergieeffrénée à une émotivité passionnelle.De mythiques hits du rock de QUEEN, NIRVANA, RAMMSTEIN,METALLICA, AC/DC, SCORPIONS, AEROSMITH, LINKIN PARK, RED HOTCHILI PEPPERS, RAGE AGAINST THE MACHINE, EURYTHMICS, THEROLLING STONES et bien d’autres sonneront dans de nouveauxarrangements passionnants.ROCK SYMPHONY VOICES réunira sur une seule scène 20 chanteurschorals, 5 chanteurs virtuose, 36 violons, 10 contrebasses, 14 altos, 12violoncelles, 12 bois, 14 cuivres et 6 batteries, ainsi qu’une harpe et unpiano. Du groupe rock, il y aura sur scène un batteur énergique, unbassiste, un guitariste rythmique, un guitariste solo et un claviériste.Les performances sincères et puissantes des chanteurs virtuosesvous transporteront dans le monde de la magie du rock, où vous vivrezdes éclats d’émotion avec chaque accord.Un spectacle sonore et visuel ouvrira devant vous les portes d’un autremonde, où votre cœur battra au rythme du rock et vos âmes serontremplies d’une énergie musicale incroyable.Si vous avez déjà eu l’occasion de profiter du concert de l’an passé, voussavez très bien à quel point il s’agit d’un événement passionnant auquelvaut le coup d’assister encore et encore.

Tarif : 25.00 – 79.00 euros.

Début : 2024-11-06 à 20:00

Réservez votre billet ici

ZENITH DE NANCY Rue du Zénith 54320 Maxeville 54