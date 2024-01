FELDUP Rock School Barbey Bordeaux, jeudi 18 avril 2024.

FELDUP Feldup à la Rock School Barbey ! Jeudi 18 avril, 20h30 Rock School Barbey 20€ en prévente, 23€ sur place

Félix Dupuis AKA Feldup débute l’écriture de «Stared at from a Distance » alors qu’il ressent âprement le besoin de coucher sur papier la terrible détresse émotionnelle dans laquelle il est. Ces compositions doivent être appréhendées comme un exutoire nécessaire et sa volonté de porter un témoignage, pour lui et pour les autres. Force est de constater que Feldup fait preuve une nouvelle fois d’une étonnante maîtrise. Si les influences musicales sont toujours prégnantes (la scène alternative des années 90, le renouveau du rock new-yorkais des années 2000), il gagne encore en maturité. Nul doute que ces hymnes intérieurs, cette urgence et ces dissonances stupéfiantes, ainsi que ce chant saisissant, ne laisseront personne insensible.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

