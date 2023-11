COURTING Rock School Barbey Bordeaux, 5 avril 2024, Bordeaux.

COURTING Vendredi 5 avril 2024, 20h30 Rock School Barbey 15€ en prévente, 18€ sur place

Le groupe cultive une identité résolument britannique qui puise son inspiration dans le creuset créatif du Merseyside et de l’Angleterre, et semble le prochain phénomène british à surveiller, rappelant Sports Team pour le culot, Do Nothing pour l’auto-dérision et Fontaines DC ou Yard Act pour ses inspirations post-punk satyriques. On s’enthousiasme aussi pour ses influences venues de l’autre côté de l’Atlantique comme Parquet Courts, Bodega et Pavement.

Courting possède l’une des collections pop et rock les plus enthousiasmantes et exaltantes depuis de nombreuses années, pleines de candeur, de chaos, drôles et désespérées. Parfaitement de son époque.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-05T20:30:00+02:00 – 2024-04-05T23:30:00+02:00

rock