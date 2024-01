SMELLS LIKE 90’s SPIRIT – SMELLS LIKE 90’s SPIRIT – HEADCASES PLAYS NIRVANA ROCK N EAT Lyon, jeudi 18 avril 2024.

HEADCASES PLAYS NIRVANA x SMELLS LIKE 90’S SPIRITFR – Rock / GrungeSpectacle interactif mettant en scène un quiz sociologique sur l’univers du rock, centré sur la période des années 90 à 99. Agrémenté d’extraits vidéo et de photomontages, le spectacle SMELLS LIKE 90’s SPIRIT propose également un blind test portant sur le grunge des années 1990. Destiné tant aux vieux rockers qu’aux adolescents arborant fièrement un t-shirt Nirvana au lycée, même 30 ans après la disparition de Kurt Cobain. Une expérience immersive et divertissante qui combine vidéos, audio, et quiz dédiés aux années 90, explorant la scène musicale de la France, de l’Angleterre et des États-Unis. Animé avec humour, culture et une dose de fun, le spectacle est orchestré par le maître de cérémonie, MC Dirty Boots alias Matthieu Guerineau / Jimmy Clisson ! Ambianceur émérite au sein de la Fédération Française de Air Guitare et du festival Hellfest.Après quatre années de break, En mai 2011, HEADCASES reprend du service, se transformant en cover band de Nirvana à l’occasion des 20 ans de la sortie de « Nevermind ». Ils envoient un set allant de « Bleach » jusqu’à « In Utero », une bonne excuse de retrouvailles pour ce groupe bercé au son des 90’s. La belle occasion pour ressortir les jeans troués et les chemises de bûcherons du placard, sans oublier les incontournables converses usées jusqu’à la semelle. Que le grunge soit avec vous….

Tarif : 12.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-04-18 à 20:00

ROCK N EAT 32 QUAI ARLOING 69009 Lyon 69