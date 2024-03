Rock au Vieux Marché #2 Salle du Vieux Marché Jouy-en-Josas, mercredi 15 mai 2024.

Rock au Vieux Marché #2 Ateliers de musiques actuelles amplifiées Mercredi 15 mai, 19h00 Salle du Vieux Marché Entrée libre.

Créer sa propre musique, définir un langage commun, affirmer et développer le « son » du groupe, apprivoiser les styles, appréhender l’espace et la posture scénique, préparer un « set » : tels sont les enjeux des « ateliers », au coeur des enseignements de Musiques Actuelles Amplifiées.

La salle du Vieux Marché se transforme en pub rock lors de deux soirées où alternent l’énergie du rock, le groove syncopé du funk, l’intime des ballades, le rythme de la pop jusqu’à l’électro.

Ces concerts composés de reprises, d’arrangements et de compositions originales associent volontiers les disciplines instrumentales du département MAA (guitare et basse électrique, chant, piano/clavier, batterie) à la Musique Assistée par Ordinateur et aux instruments à vent ou à cordes.

Coordination : Fabien Saussaye

Salle du Vieux Marché place de la marne, 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France

@ Versailles Grand Parc / Magali Hochet