Rocío Márquez & Bronquio – «Tercer Cielo » La Croisée des Arts Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, vendredi 15 mars 2024.

Rocío Márquez & Bronquio – «Tercer Cielo » Flamenco / Electro Vendredi 15 mars, 21h00 La Croisée des Arts Tarif unique : 22€ / Tarif Jeunes (-18 ans)* : 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T21:00:00+01:00 – 2024-03-15T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-15T21:00:00+01:00 – 2024-03-15T22:30:00+01:00

Rocío Márquez + Bronquio

Tercer Cielo – Le Troisième Ciel

Flamenco / Electro

Elle est l’une des grandes voix du flamenco contemporain. Sublimant la tradition en la modernisant, elle en a revu les codes mélodiques, expérimenté des instrumentations, a inscrit sa démarche dans l’actuel. Lámpara Minera au Festival de La Unión dès 2008, docteure cum laude de l’Université de Séville avec sa thèse sur « La technique vocale dans le flamenco », la cantaora andalouse par la polyvalence de son interprétation n’a cessé de transcender son art dans des territoires sonores aussi dissemblables que les peñas flamencas intimes, les grands orchestres, l’énergie pop et rock ou les vibrations électroniques. Après avoir collaboré avec Jorge Drexler, Kiko Veneno, Raül Refree, Niño de Elche, Rosalía ou Zahia Ziouani, la chanteuse s’est associée à Santiago Gonzalo, alias Bronquio, ancien batteur punk, producteur qui rayonne sur la scène électro-rap espagnole. Et à lire la presse espagnole unanime, il y aura un avant et un après Tercer Cielo, leur tout récent album. Le tandem entremêlant sans les dénaturer flamenco et électronique, deux genres qui ont beaucoup en commun, en particulier l’élévation, la transe, le corps, la fête, transportant ainsi le duende (moments de grâce) dans une nouvelle galaxie. De seguiriya en buleria, de toná en soleá, que servent les verbes de García Lorca, Miguel de Unamuno ou d’auteurs contemporains, tout l’arc du Cante jondo devient le véhicule d’un voyage qui va du connu à l’inexploré, de la tradition à l’avant-garde.

Avec :

Rocío Márquez • voix

Santiago GONZALO, alias Bronquio • machines, programmation

Javi Mora • espace sonore

Roberto Martínez • scénographie, costumes

Benito Jiménez • création lumière

Infos +, billetterie :

https://www.le-chantier.com/Rocio-Marquez-Bronquio-Tercer-Cielo-Flamenco-Electro

La Croisée des Arts Place Malherbes, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 83470 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 59 56 49 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.le-chantier.com/billetterie »}] [{« link »: « https://www.le-chantier.com/Rocio-Marquez-Bronquio-Tercer-Cielo-Flamenco-Electro »}]

concert flamenco

Lhaura Raín