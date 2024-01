Projection « MALAVOI, UNE HISTOIRE MARTINIQUAISE » Rocher de Palmer Cenon, jeudi 23 mai 2024.

Projection « MALAVOI, UNE HISTOIRE MARTINIQUAISE » À la Cabane du monde du Rocher de Palmer, des films documentaires sont projetés, autant portraits d’artistes que panoramas ou historiques d’un genre musical. Jeudi 23 mai, 16h00 Rocher de Palmer Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-23T16:00:00+02:00 – 2024-05-23T17:30:00+02:00

Fin : 2024-05-23T16:00:00+02:00 – 2024-05-23T17:30:00+02:00

Un film de Eric Basset et Mariette Monpierre (2011).

Flash-back sur la fulgurante ascension de la légendaire formation martiniquaise Malavoi.

A partir des années 1980, ils deviennent, à l’instar de leurs collègues Kassav’, le groupe le plus célèbre des Antilles francophones à travers le monde. Un film de Eric Basset et Mariette Monpierre (2011).

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/cabanedumonde/projections/ »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

