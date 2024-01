Cie La servante allumée « Des corps de ballet » Rocher de Palmer Cenon, dimanche 21 avril 2024.

Cie La servante allumée « Des corps de ballet » Guillaume Debut, chorégraphe, danseur et comédien a eu la lumineuse idée de démystifier le quotidien des métiers d’un corps de ballet. À partir de dix tableaux mêlant danse, stand up et… Dimanche 21 avril, 19h00 Rocher de Palmer Plein tarif : 21€ | Tarif abonné : 18€ | L’Infidèle : 19€ | Tarif guichet : 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-21T19:00:00+02:00 – 2024-04-21T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-21T19:00:00+02:00 – 2024-04-21T21:00:00+02:00

Guillaume Debut, chorégraphe, danseur et comédien a eu la lumineuse idée de démystifier le quotidien des métiers d’un corps de ballet. À partir de dix tableaux mêlant danse, stand up et vidéos, on pénètre avec enthousiasme cet univers fascinant. Plonger dans les coulisses de la danse classique pour y appréhender le métier de danseur et son environnement est une réjouissante proposition. Le danseur du corps de ballet de l’Opéra National de Bordeaux Guillaume Debut a donc fait un pas de côté pour nous offrir un regard décalé de son quotidien. Il retrace à travers 10 tableaux la vie d’un danseur depuis ses débuts (très jeune) jusqu’à la fin de sa carrière, souvent jeune aussi, comme les sportifs de haut niveau. Car danser c’est se préparer à un apprentissage au long cours, souvent rude, à maitriser une technique rigoureuse, à accepter un certain rapport au corps. Mais c’est aussi des moments drôles, à l’instar des pensées furtives qui traversent les danseurs pendant leur représentation ou des situations cocasses que Guillaume Debut raconte avec talent. Chaque tableau est une chorégraphie, chaque chorégraphie est un chapitre de vie, et chaque chapitre traduit une ambiance. Un lever de rideau à ne pas manquer.

EN SAVOIR PLUS

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/mois.danse/04.2024.php »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

rocher de palmer cenon