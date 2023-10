MC Solaar Rocher de Palmer Cenon, 20 avril 2024, Cenon.

MC Solaar Samedi 20 avril 2024, 21h30 Rocher de Palmer Tarif unique : 39€

Le précurseur du rap en France, symbole de la culture hip-hop des années 90, n’a rien perdu de sa prose. Les Temps Changent, scandait-il alors, Tout se Transforme, prévient-il désormais, en préambule d’un dixième album à venir. Auteur-compositeur-interprète auréolé de cinq Victoires de la Musique, le MC franco-sénégalais de Maisons-Alfort fait depuis ses débuts la passerelle entre un rap au flow cadencé et la chanson à textes, qu’il orne d’une tendre poésie quand il ne la pare pas d’une mordante ironie. Claude M’Barali, semeur de tempo, storyteller à ses heures, est l’un des pionniers du rap français. Sa plume élégante lancée sur des thématiques a priori légères n’en aborde pas moins les sujets de société délaissés à l’époque par les autres rappeurs. L’altesse de l’allitération, fidèle des flow doux, a su creuser son sillon outre-Atlantique bien qu’il se soit très vite affranchi de l’influence de l’oncle Sam. Une notoriété qui lui vaut en 2023 une invitation à écrire la bande originale du dernier né de la saga Transformers : Rise of the Beasts, dont le scénario se pose vers 1994, date de publication du phénoménal Prose combat…

EN SAVOIR PLUS

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/mc.solaar/ »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-20T21:30:00+02:00 – 2024-04-20T23:30:00+02:00

2024-04-20T21:30:00+02:00 – 2024-04-20T23:30:00+02:00

rocher de palmer cenon