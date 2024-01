Escales de Maclarnaque Rocher de Palmer Cenon, mercredi 17 avril 2024.

Escales de Maclarnaque DJ, percussionniste et machiniste, Maclarnaque présente quatre courts métrages entre ciel et terre, aux univers colorés, hétéroclites et aux graphismes minutieux. Mercredi 17 avril, 12h00 Rocher de Palmer Plein tarif 9€ | Tarif -de 12 ans: 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-17T12:00:00+02:00 – 2024-04-17T14:00:00+02:00

Fin : 2024-04-17T12:00:00+02:00 – 2024-04-17T14:00:00+02:00

Les images nous racontent la naissance du monde, l’histoire amusante d’une baleine solitaire en mal d’amitiés, la vie sous-marine d’un crustacé légendaire qui capture les bateaux des marins égarés, sans oublier le têtard qui a toujours un peu de retard. Equipée sur scène de quelques gadgets électro, de pads et percussions, elle compose, pour habiller ces films, une bande son accrocheuse et moderne. Rythmiques hybrides, mélodies croisées et sonorités remuées, il se dégage au bout du compte un enthousiasme, une joie, une envie de groover sous des horizons plus funk, plus pop et résolument plus solaires !

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/cie.maclarnaque/ »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

