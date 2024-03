ROCÉ + AGA Le Tamanoir Gennevilliers, vendredi 17 mai 2024.

ROCÉ + AGA Rocé est enfin de retour avec son 5ème album « Bitume » .Ses racines, AGA les plonge dans le Nord de la France où il se construit, se nourrit de la culture des filatures et du bassin minier. Vendredi 17 mai, 20h30 Le Tamanoir Prévente : Plein tarif : 10€ – Tarif réduit : 8€* // Sur place : Plein tarif : 12€ – Tarif réduit : 10€*

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-17T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T00:00:00+02:00

Fin : 2024-05-17T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T00:00:00+02:00

Rocé

Rocé est enfin de retour avec son 5ème album « Bitume ». 10 ans se sont écoulés depuis l’album « Gunz’n’Rocé » mais le rappeur a sorti entre temps la compilation « Les Damné.es de La Terre, des voix de luttes 1969-1988 » autour de morceaux francophones engagés pour la décolonisation, le documentaire sur le rap français « Saveur Bitume » pour Arte, puis le EP « Poing Serrés » en 2021. Que les fans de la première heure soient rassurés, sa plume n’a pas tiédi d’une virgule.

AGA

Ses racines, AGA les plonge dans le Nord de la France où il se construit, se nourrit de la culture des filatures et du bassin minier. Influencé par le rap français, UK et US depuis toujours, AGA écoute également des chansons à texte, du jazz, de la soul ou encore de la musique latine pour créer une musique originale et diversifiée. Aujourd’hui, il vit à Montreuil, laboratoire des arts et de la culture. Cette ville cosmopolite est l’endroit parfait pour lui permettre de continuer à explorer de nouvelles voies. Avec son style unique, AGA s’impose comme un artiste à suivre dans la scène musicale française. Il pratique un art éclectique qui rassemble et qui transmet des émotions.

Le Tamanoir 27 avenue Lucette Mazalaigue 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147980363 http://www.letamanoir.com/ https://www.facebook.com/letamanoir/

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=KcXV7BPTy9g »}, {« data »: {« author »: « AGA – Topic », « cache_age »: 86400, « description »: « Provided to YouTube by IDOLnnDangereux (Indigo #2) u00b7 AGAnnDangereux (Indigo #2)nnu2117 La CouveusennReleased on: 2023-11-17nnLead Vocals: AGAnMastering Engineer: Ku00d8HMnMixing Engineer: Ku00d8HMnProgrammer: Simon GaditnComposer: Simon GaditnnAuto-generated by YouTube. », « type »: « video », « title »: « Dangereux (Indigo #2) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/tBoRbzl9EMs/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=tBoRbzl9EMs », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCLcAmUG2lmuQHqSbh3fi_CA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

Le Tamanoir, lieu dédié aux musiques du monde actuel, propose une programmation éclectique, originale et métissée. Métro Ligne 13 Les Courtilles puis 5 min à pied

