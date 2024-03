Rize vacances Médiathèque du Rize Villeurbanne, vendredi 19 avril 2024.

Rize vacances Lectures ludiques Vendredi 19 avril, 08h30 Médiathèque du Rize

Début : 2024-04-19T08:30:00+02:00 – 2024-04-19T09:30:00+02:00

Sur inscription en cliquant sur ce lien ou entrée libre dans la limite des places disponibles

Livres atelier, applis…

Des lectures, des applis, un petit atelier ou bien encore des histoires mises en musique et en sons à écouter dans le noir : mille et une façons de s’ouvrir au monde ! Pour écouter, regarder jouer et partager ensemble le plaisir de la découverte.

Durée : 1h / à partir de 4 ans

Médiathèque du Rize 23 Rue Valentin Hauy, Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Jeune public 3-5 ans