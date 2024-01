Rivero Swing Band- Jazz hommage à Stéphane Rivero Place Saint-Pierre Mâcon, vendredi 29 mars 2024.

En avril 2021, le jazz a perdu l’une de ses figures emblématiques avec le décès de Stéphane Rivero.

Face à cette perte, plutôt que de laisser le silence s’installer, son Big Band, composé d’amis et musiciens passionnés, a pris une décision courageuse perpétuer l’héritage musical de Stéphane et faire vivre l’orchestre avec la même passion qui l’animait.

Les compositions de Stéphane, initialement écrites pour trio, sont arrangées par Julien Le Mée et permettent à l’orchestre de trouver une nouvelle force collective autour d’un projet d’hommage et d’héritage musical durable.

En reprenant le flambeau, le Big Band écrit une nouvelle page de son histoire une page où la passion pour la musique, le respect et l’admiration pour le chef disparu permettent de créer un témoignage musical unique et inédit.

Avec :

Saxophones/clarinettes Catherine Renaud, Jean-Michel Coy, Marc Artières, Yoram Abitbol, Fabien,Duffaud, Robert Delimata, Maurice Rauze,

Trompettes Lilian Fernandez, Régine Chervier,

Trombones Bruno Foessel, Claude Chargueraud,

Guitare Eric Gallego,

Piano Eric Gouget,

Contrebasse Claire Fleury,

Percussions Matthieu Garreau,

Batterie Yves Dorn,

Direction & arrangements Julien Le Mée.

Place Saint-Pierre Le Crescent

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lecrescent@lecrescent.net

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 19:00:00

fin : 2024-03-29 22:00:00



