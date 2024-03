Rire ensemble Salle des fêtes Aunac-sur-Charente, samedi 20 avril 2024.

Rire ensemble Salle des fêtes Aunac-sur-Charente Charente

Envie de vous remplir de bonne humeur et sans effort ? Venez vivre une séance de yoga du rire !

C’est simple et facile. Prouvée scientifiquement, cette pratique vous apporte joie, détente, vitalité et optimisme.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 11:00:00

fin : 2024-04-20 12:00:00

Salle des fêtes Le bourg

Aunac-sur-Charente 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine

L’événement Rire ensemble Aunac-sur-Charente a été mis à jour le 2024-03-15 par Office de tourisme Destination Nord Charente