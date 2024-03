Riquet, Opéra miroir Jas de Bouffan Aix-en-Provence, mercredi 24 avril 2024.

Inspiré par Riquet à la houppe de Charles Perrault, rebaptisé ici Riquet à la loupe, Jeanne Béziers invite les enfants avec Riquet à se regarder mieux, de plus près, encore plus près.

En grandissant, on ne cesse de se regarder, ou au contraire de s’aveugler avec de fausses idées sur soi-même. Riquet est un conte qui aborde le thème de la différence comme expérience intime. Riquet nous interroge sur la confiance en soi, les choix à faire, les chemins à prendre, les faux-semblants… Tout est à vue sur le plateau, les mécanismes qui créent l’illusion et les artifices du spectacle, toutes les ficelles. Ça n’enlève rien à la magie de ce qui se passe. Alors, à quoi croit-on quand on voit toutes les ficelles ? Qu’est-ce qui est vrai ? Est-ce qu’on voit de soi ce qu’on pense que les autres vont en penser ? C’est à ces questions à la fois légères et actuelles que le spectacle, musical, théâtral, dansé, plastique… nous renvoie, de bonne humeur. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 14:30:00

fin : 2024-04-24

Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

