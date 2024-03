RHAPSODY OF FIRE LE METRONUM Toulouse, vendredi 25 octobre 2024.

Rhapsody of Fire est de retour à Paris, Lyon et Toulouse ! Le groupe présentera sont nouvel album Challenge The Wind (sortie prévue le 31 mai 2024, via AFM RECORDS). Alex Staropoli commente ce nouvel album : Comparé à tous les précédents albums de RHAPSODY OF FIRE, celui-ci se compose exclusivement de morceaux au tempo rapide, pas une seule ballade en vue. Aucun de nos autres disques n’a présenté autant de pur metal que Challenge The Wind ! Une tournée qui s’annonce donc aussi intense que riche en émotions, pour un groupe qui renait de ses cendres depuis plusieurs années !

Tarif : 28.00 – 28.00 euros.

Début : 2024-10-25 à 19:00

LE METRONUM 2 Rond Point Mme de Mondonville 31200 Toulouse 31