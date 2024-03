RÉVOLUTION CANOURGUAISE – FAST BURGER La Canourgue, samedi 6 juillet 2024.

RÉVOLUTION CANOURGUAISE – FAST BURGER La Canourgue Lozère

Rendez-vous à l’ancienne aire de camping car Avenue du Lot pour un assister à l’un des plus gros évènements Lozériens de l’année !

5000 m² de terrain et 5 DJs programmés pour un concert de folie !

Réservation des loges et carrés VIP au 07 86 41 03 80…

Rendez-vous à l’ancienne aire de camping car Avenue du Lot pour un assister à l’un des plus gros évènements Lozériens de l’année !

5000 m² de terrain et 5 DJs programmés pour un concert de folie !

Réservation des loges et carrés VIP au 07 86 41 03 80 (places limitées)

Programmation à venir…. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06

fin : 2024-07-06

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie

L’événement RÉVOLUTION CANOURGUAISE – FAST BURGER La Canourgue a été mis à jour le 2024-03-13 par 48 OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn