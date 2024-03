Rêvoluktion-One au Château de Valençay Valençay, samedi 8 juin 2024.

Digne successeur du Solar Funtasy, Luçay Media & Fun revient avec un nouveau festival en plein air Rêvoluktion One au château de Valençay. Pour cette soirée, illuminations et musique électroniques au monument historique du département de l’Indre en Berry.

Au programme, musiques électroniques et un show lumière exceptionnel dans la cour d’honneur du château !

De 18h30 à 1h30 les DJ de l’association et invités feront trembler les murs au son du soundsytem Funktion One. .

2 Rue de Blois

Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire

