Voilà pourquoi j'avais décidé que je ne serais jamais PD
espace jean vilar Revin

Vendredi 17 mai 2024, 20h30
Spectacle dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre l'homophobie

PD : deux lettres qui parfois peuvent suffire à détruire une vie.

À partir d’un travail de recherches artistiques, découvrez des personnalités aux parcours de vies multiples.

Ce spectacle propose un extrait de leurs recherches à travers la vidéo, la danse, le mouvement et le théâtre.

Durée : 50 minutes

A partir de 13 ans

Renseignements et réservations obligatoires : 03.24.41.55.71
espace jean vilar
place jean jaurès 08500 revin
Revin 08500 Ardennes

