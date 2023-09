Les Vilaines espace jean vilar Revin, 19 avril 2024 20:30, Revin.

Les Vilaines espace jean vilar Revin Vendredi 19 avril 2024, 20h30

Ce spectacle n’est ni un cabaret, ni une revue mais du théâtre musical qui traite de l’univers du cabaret. Vendredi 19 avril 2024, 20h30 1

Découvrez l’envers du décor et les coulisses d’un cabaret à travers ces textes, remplis d’humour, de poésie et avec une pointe de féminisme, qui décrivent le quotidien des danseuses.

Soyez prêt à recevoir pleins de paillettes dans les yeux grâce aux magnifiques décors et costumes !

Ce spectacle illuminera la scène de l’Espace Jean Vilar.

Durée : 1h30

Tout public

Chanson, humour, musique, chorégraphie

Renseignements et réservations obligatoires : 03.24.41.55.71

espace jean vilar place jean jaurès 08500 revin Revin 08500 Ardennes