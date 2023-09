Soirée Cabaret Au Merle Moqueur – Les fouteurs de joie espace jean vilar Revin, 12 avril 2024 20:30, Revin.

Soirée Cabaret Au Merle Moqueur – Les fouteurs de joie espace jean vilar Revin Vendredi 12 avril 2024, 20h30

Evadez-vous avec ces cinq compères lors de ce concert aux instruments multiples et aux paroles poétiques, actuelles, drôles et touchantes. Vendredi 12 avril 2024, 20h30 1

Evadez-vous avec ces cinq compères lors de ce concert aux instruments multiples et aux paroles poétiques, actuelles, drôles et touchantes.

De la chanson à voir, autant qu’à entendre.

On ne sait pas si c’est du théâtre chanté ou de la chanson théâtralisée mais peu importe : ce beau et vivifiant spectacle laisse la place aux émotions, à l’énergie et la sensibilité.

Ce moment de douceur et de fraicheur vous enchantera.

Durée : 1h20

Tout public

Chansons spectaculaires

Tarifs : Spectacle à 20h30 : 5 € / Repas + spectacle : 15 € (le repas est servi à 19h00)

Renseignements et réservations obligatoires : 03.24.41.55.71

espace jean vilar place jean jaurès 08500 revin Revin 08500 Ardennes