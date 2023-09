Concert pour les restos du cœur espace jean vilar Revin, 6 avril 2024 20:30, Revin.

Lors de ce concert, la scène de l’Espace Jean Vilar est occupée par des chanteurs et musiciens amateurs, qui ont le plaisir de vous interpréter avec talent des morceaux revisités.

Ce moment convivial est au bénéfice des restos du cœur de Revin.

Le principe est simple : une entrée = un sac à provisions d’aliments ou un jouet neuf (d’une valeur de 10 €)

Durée : 1h30

Tout public

Chansons

Prendre les places directement à Jean Vilar les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 et le mercredi de 8h00 à 12h00 à partir du 11 mars 2024

espace jean vilar place jean jaurès 08500 revin Revin 08500 Ardennes