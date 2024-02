Rêves éveillés Pierrefonds, samedi 18 mai 2024.

Rêves éveillés Pierrefonds Oise

Exposition de peintures de Denis Panorias.

Denis vit une vie consacrée à l’art. Dans un premier temps, avec sa formation à l’École Supérieure d’Arts Appliquées Boulle à Paris, puis en transmettant son savoir dans cette même école en tant qu’enseignant. Aujourd’hui, il se consacre davantage à la peinture et à la sculpture.

Rêves éveillés est une exposition qui s’inspire des propres rêves et songes de l’artiste. Celui-ci puise sa force et son énergie dans l’abstraction, lui permettant d’explorer à la fois l’inconnu et le familier. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 10:00:00

fin : 2024-05-31 18:00:00

1 Place de l’Hôtel de Ville

Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France contact@destination-pierrefonds.fr

L’événement Rêves éveillés Pierrefonds a été mis à jour le 2024-02-20 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme