Réveille Monrepos Square Monrepos, Floirac, samedi 13 avril 2024.

Réveille Monrepos 14h30 pour les enfants, plantations de fleurs, pour les adultes, atelier de croquis. 15h30, animations par Adieu Panurge. 19h concert de June Souls. Food truck syrien et rougail saucisses. Samedi 13 avril, 14h30 Square Monrepos, entrée libre et gratuite .Pour l’atelier aquarelle (+16a) , sur inscription :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T14:30:00+02:00 – 2024-04-13T21:30:00+02:00

Fin : 2024-04-13T14:30:00+02:00 – 2024-04-13T21:30:00+02:00

L’inauguration du square Monrepos aura lieu le samedi 13 avril.

Au programme :

14h30 – 15h30 :

Pour les enfants : plantation de fleurs encadrée par la mairie. Les enfants restent la responsabilité des parents – sans inscription et sans limite d’âge

Pour les adultes : Atelier croquis aquarelle avec Noémie Bray – à partir de 16ans – tous niveaux même débutant – sur inscription. ( cf tel de Noémie)

15h30 – 18h30 : Animation festive par Adieu Panurge sur le thème de la fête foraine

18h30 : Mot de Mr Le Maire

19h – 21h : Concert de June Souls

———-

Stand Pop corn de 16h à 18h proposé par les enfants de l’asso. L’argent récolté permettra de leur organiser une sortie.

Buvette de 15h30 à 21h30 :

2 foodtrucks :

ATRO : Cuisine syrienne

Marie du Time Out proposera un rougail saucisses

Et aussi Auberge espagnole

Square Monrepos, cours Gambetta, 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine