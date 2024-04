Réunion publique Salles, mardi 23 avril 2024.

VILLE DE SALLES

La commune de Salles souhaite développer un centre ville dynamique et pourvu de commerces en offrant un stationnement suffisant, en améliorant la sécurité et la praticabilité des aménagements pour les piétons et les PMR et en favorisant une plus grande culture à la marce et au vélo. Voilà les objectifs de l’étude lancée par la commune en 2023. Venez découvrir et échanger sur les premières orientations d’aménagement issues de cette étude lors de la réunion publique qui se tiendra Mardi 23 avril 2024 à 19h30 en Mairie Salle des mariages. .

Début : 2024-04-23 19:30:00

Place de la Mairie

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine

