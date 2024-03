Réunion publique Foyer la Forêt Villenave-d’Ornon, mercredi 3 avril 2024.

Réunion publique Quartier Sud Mercredi 3 avril, 19h00 Foyer la Forêt Entrée libre

Le point sur l’avancée de la circulation sur la rue Victor Schoelcher et chemin de Gamarde.

Foyer la Forêt Avenue Fernand-Coin, 33140 Villenave d'Ornon Villenave-d'Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 87 60 04 [{« type »: « email », « value »: « secretariat.technique@mairie-villenavedornon.fr »}]

Angle de l’avenue Fernand-Coin et de la rue du 19-Mars-1962

Quartier les Finances

réunion publique Présentation