Réunion d’information Préau des Chevaliers de Malte Fronton, vendredi 5 avril 2024.

Réunion d’information Voyage des séniors Vendredi 5 avril, 10h00 Préau des Chevaliers de Malte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T10:00:00+02:00 – 2024-04-05T11:00:00+02:00

Fin : 2024-04-05T10:00:00+02:00 – 2024-04-05T11:00:00+02:00

Le CCAS de Fronton vous convie à une réunion de présentation du voyage qu’il organise du 7 au 14 septembre 2024.

Pour plus d’information vous pouvez contacter le CCAS au 05 62 79 92 14

Préau des Chevaliers de Malte Rue des Chevaliers de Malte, 31620 FRONTON Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie +33(0)562799210 https://www.mairie-fronton.fr/ Salle des réunions du Conseil municipal et salle des mariages.

mairie de fronton