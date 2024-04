Retrouvez le Train du printemps ! Théâtre Municipal de Nevers Nevers, mardi 23 avril 2024.

Retrouvez le Train du printemps ! Retrouvez le Train du printemps pour vous rendre au festival du Printemps de Bourges. Réductions sur vos billets et animations dans le train. 23 – 28 avril Théâtre Municipal de Nevers Achat des billets en ligne ou en gare

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-23T11:00:00+02:00 – 2024-04-23T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-28T14:00:00+02:00 – 2024-04-28T23:59:00+02:00

Bénéficiez de -50% sur vos trajets allers-retours pour aller au printemps de Bourges grâce au Train du printemps.

La ville de Nevers reconduit son dispositif « Train du pritnemps » pour permettre aux festivaliers de se rendre au Printemps de Bourges en toute sécurité. Choisir le Train du printemps c’est plus écolo, plus rapide et plus sûr. Aucune raison de s’en priver !

Théâtre Municipal de Nevers Place des Reines de Pologne, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 47 41 http://www.theatrenevers.fr

