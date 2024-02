Retraites de Saint-Joseph #2 Domaine Saint-Joseph Le Tholonet, dimanche 7 avril 2024.

Retraites de Saint-Joseph #2 Domaine Saint-Joseph Le Tholonet Bouches-du-Rhône

Le curateur Romain Pierre invite quatre artistes visuels et sonores à participer à une résidence de recherche et de création d’un mois dans un lieu splendide et secret sur la route Cézanne entre Aix et Le Tholonet.

Ce lieu, c’est le domaine Saint-Joseph, un ancien monastère jésuite niché à flanc de coteau, juste en contrebas des carrières de Bibémus. Aux artistes de se laisser porter par le génie du site et l’émulation du groupe ! Pérennes ou éphémères, achevées

ou en devenir, les oeuvres imaginées in situ sont à découvrir pendant deux jours lors d’un parcours serpentant dans la colline parmi les vestiges et les paysages préservés du Tholonet si chers à

Paul Cézanne.



Avec Anne Larouzé, Pali Meursault, Clémentine Schmidt, Chen-Kang Wang



Programmation de l’association Paysage endormi en partenariat avec l’Association de la Route Cézanne du Tholonet, Lab Gamerz et l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence avec le soutien de la Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE pour la vitalité artistique, Le Tholonet, la Région Sud et la DRAC PACA .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Domaine Saint-Joseph 2161 route Cézanne

Le Tholonet 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

