Retraite découverte Monastère Zen Kanshoji La Coquille, samedi 9 novembre 2024.

Retraite découverte Monastère Zen Kanshoji La Coquille Dordogne

Ces retraites s’adressent à toute personne qui souhaite découvrir la pratique du zen et la vie

dans un monastère bouddhiste. Elles sont destinées à des débutants et débutantes qui

désirent séjourner dans un lieu de silence et de paix, au milieu d’une nature hospitalière et

entourés de moines, nonnes

entourés de moines, nonnes et laïcs attentifs et bienveillants. À Kanshoji, la nourriture est biologique, excellente et végétarienne. La session commence par une journée de retraite dans leur chambre, avec toutefois des séances de méditation (zazen) et la possibilité de se promener dans la nature et cela dans le silence et le repos du corps et de l’esprit.

Il s’agit de se retrouver face à soi-même, loin des bruits et des poussières de la vie en

société, loin de ses préoccupations habituelles et d’accéder à un esprit lavé de toute

préoccupation, un esprit clair et paisible. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-09

fin : 2024-11-11

Monastère Zen Kanshoji La Barde

La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine secretariat@kanshoji.org

