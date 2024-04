Restitution de l’artiste en résidence : Hallet-Eghayan Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye, samedi 18 mai 2024.

Restitution de l’artiste en résidence : Hallet-Eghayan Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 18h30, 20h30 Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye

Début : 2024-05-18T18:30:00+02:00 – 2024-05-18T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

De la lumière à demain.

De l’ivoire de la Dame de Brassempouy, aux bijoux, aux épées de bronze, le travail des humains fait s’écouler le temps. Le bonheur de redonner corps à ces œuvres rares, dans des fonctions qui ne sont pas nécessairement d’origine mais qui dansent l’origine de nos vies.

Trois œuvres d’art, trois musiques, trois solos de danse, dans une flèche du temps.

1er solo : La Dame de Brassempouy

Chorégraphie de Michel Hallet Eghayan- Musique de Tôn-Thât Tiêt.

Danseuse : Margot Bain, musicien : Hervé Cligniez

2ème solo : L’Épée de Plougrescant

Chorégraphie de Michel Hallet Eghayan – Musique de Gérard Condé

Danseuse : Emilie Eckly – Musicien : François Salès

3ème solo : Les bijoux de perles

Chorégraphie de Michel Hallet Eghayan – Musique de Claudio Betinelli

Danseur : Samuel Hubert – Musicien : Claudio Betinelli

Le musée d'Archéologie nationale présente des collections archéologiques, parmi les plus riches du monde, retraçant la vie des hommes et leurs « inventions » des origines à l'époque mérovingienne. Quelques 3 millions d'objets dont 29 000 exposés, témoignent ainsi de l'évolution des techniques de fabrication, de l'expression artistique et de la pensée religieuse des hommes qui se sont croisés et succédés.

