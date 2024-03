RESOLVE FRACTAL UNIVERSE AMPLI ‘LA ROUTE DU SON’ Billere, samedi 20 avril 2024.

Samedi 20 Avril La Route du Son 21h00 Billère Ampli & L’association Grotherhood présentent : GROFEST#5RESOLVE FRACTAL UNIVERSE VALVE CORPORAL PUNISHMENTRESOLVE :Tout juste sorti d’une tournée française avec While She Sleeps et après avoir enchaîné les festivals d’été – dont le Hellfest 2023 – le quartet lyonnais viendra confirmer son statut d’étoile montante de la scène metal moderne. FRACTAL UNIVERSE : Avec leur nouvel album “The Impassible Horizon , Fractal Universe a créé l’une des œuvres de metal progressif les plus convaincantes de ces dernières années. Ils sont allés encore plus loin, suivant sans effort la trajectoire sur laquelle ils s’étaient engagés pour créer un album captivant du début à la fin. Avec l’ajout des compétences de Vince au saxophone dans leur set live et avec la collaboration de Christian Andreu (Gojira) concernant leur production, une fois que le groupe reviendra sur la route, ils seront assurés de délivrer un set incontournable…VALVE Valve est un groupe de Sludge / Doom / Hardcore parisien formé fin 2010, qui a partagé la scène notamment avec Ramesses, Year Of No Light, Oathbreaker, Celeste, Raein, Plebeian Grandstand.Tantôt rapide tantôt lourd, strident mais aussi grave, sombre mais parfois lumineux, leur mélange musical prend des allures de chaos organisé.CORPORAL PUNISHMENT Corporal Punishment est un groupe de death metal originaire de Toulouse. La musique du groupe revient aux racines des productions des années 90 de groupes tels que Death, Morbid Angel, Suffocation, Bolt Thrower, Demilich, Atheist…

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-20 à 21:00

AMPLI ‘LA ROUTE DU SON’ ALLEE MONTESQUIEU 64140 Billere 64