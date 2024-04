Résistances en pays pourlet spectacle Silfiac, dimanche 21 avril 2024.

En souvenir des résistants raflés à Silfiac le 25 avril 1944.

Spectacle « Une veste de pyjama » d’après « La Petite Danuble » de Jean-Pierre Cannet.

« Anna nous raconte son enfance pendant la deuxième guerre mondiale « quelque part, dans les Carpates », les trains qui passent et repassent et puis une découverte une veste de pyjama à rayures et, avec elle, une promesse d’amitié…

Petite forme de théâtre d’objet | Avec Amalia Modica, compagnie « De sa couleur préférée » | À partir de 12 ans | 25 min suivi d’un échange.

Autres évènements exposition, conférence par D. Le Morzadec de l’association GROG, déambulation avec une balade contée par Amalia Modica de la compagnie « De sa couleur préférée ». .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 15:00:00

fin : 2024-04-21 15:30:00

Salle polyvalente

Silfiac 56480 Morbihan Bretagne

