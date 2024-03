Rescòntres Occitans de Provença Centre de Vacances Le Kaly (Sant Michèu de Chalhòu) Saint-Michel-de-Chaillol, dimanche 28 juillet 2024.

Début : 2024-07-28T19:00:00+02:00 – 2024-07-28T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-04T10:00:00+02:00 – 2024-08-04T14:00:00+02:00

Vous désirez vous inscrire aux Rencontres occitanes en Provence. Pour confirmer votre participation merci d’envoyer votre (ou vos) chèque(s) d’arrhes dès que possible pour en faciliter l’organisation.

D’autre part, c’est aussi bien agréable pour les animateurs de savoir un peu à l’avance à peu près leur nombre de stagiaires !

● 1er sejorn : diluns 29 (10h) au dimècres 31 de julhet (17h30).

● 2nd sejorn : dijòus 01 d’avost (14h) au dimenge 04 (14h)

Les Rencontres sont ouvertes à tous… petits et grands, occitanophones ou non, natifs du pays d’oc ou non… simples curieux d’une langue et d’une culture méconnues ou savants de la question occitane… acteurs associatifs heureux de se rencontrer, d’échanger, de confronter, de comparer leurs pratiques, d’y trouver l’élan et l’enthousiasme qui les soutiendra ensuite tout au long de l’année dans leur action… bénévoles ou professionnels; particuliers qui veulent se faire plaisir dans un lieu de convivialité occitane…

Les Rencontres Occitanes se veulent : un lieu de pratique volontariste de la langue, d’aide à la formation, de découverte de la culture occitane dans toute sa diversité… un lieu de réflexion, d’échanges, de mise en commun d’expériences et d’informations, de projets, d’espoir… de rencontre et de convivialité.

Centre de Vacances Le Kaly (Sant Michèu de Chalhòu) Saint-Michel-de-Chaillol Saint-Michel-de-Chaillol 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur

rencontre occitan