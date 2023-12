Découverte et Initiation au jeu de Pétanque Réquista Catégories d’Évènement: Aveyron

Réquista Découverte et Initiation au jeu de Pétanque Réquista, 1 décembre 2023, Réquista. Réquista,Aveyron De 10h30 à 12h30 au Boulodrome Julien Coeurveillé route de Trébas..

2024-07-23 fin : 2024-07-23 . 7 EUR. Réquista 12170 Aveyron Occitanie



From 10.30am to 12.30pm at the Boulodrome Julien Coeurveillé route de Trébas. De 10.30 a 12.30 horas en el Boulodrome Julien Coeurveillé route de Trébas. Von 10:30 bis 12:30 Uhr im Boulodrome Julien Coeurveillé route de Trébas. Mise à jour le 2023-11-25 par OFFICE DE TOURISME DU REQUISTANAIS Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Réquista Autres Adresse Ville Réquista Departement Aveyron Lieu Ville Réquista latitude longitude 44.0283;2.5337

Réquista Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/requista/